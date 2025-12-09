ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبرى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبرى ، باطلالة ملفتة مرتديةملابس كاجوال كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.





وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.