الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
بالصور

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول موجات البرد القارس والأمطار الغزيرة التي تضرب مدن مصر هذا الشتاء، تتحول حماية الأطفال إلى مهمة يومية لا تحتمل التأجيل. 

فالطقس المتقلب بين أمطار مفاجئة ورياح باردة يزيد من احتمالات إصابة الصغار بنزلات البرد، خاصة مع ضعف مناعتهم مقارنة بالكبار. في هذا التقرير، نضع بين يديك دليلًا عمليًا يساعدك على تدفئة طفلك بالطريقة الصحيحة، مع تجنب الأخطاء الشائعة التي تزيد المرض بدل الوقاية منه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الملابس أول خط دفاع ضد برودة الشتاء

تؤكد تقارير الأرصاد أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل بشكل كبير هذا الأسبوع، وهو ما يتطلب من الأمهات تجهيز أطفالهن بطبقات صحيحة من الملابس.

● اعتمدي مبدأ الطبقات: طبقة قطن ملاصقة للجسم لامتصاص العرق، تعلوها قطعة صوف خفيفة، ثم جاكيت ثقيل مضاد للمطر.

● ابتعدي عن الملابس الصناعية التي تسبب التعرق، فالتعرق ثم التعرض للهواء البارد هو الطريق الأسرع للإصابة بالبرد.

● غطاء الرأس والرقبة مهمان جدًا لأن 40% من حرارة الجسم تفقد عبرهما، خصوصًا أثناء الخروج في الصباح الباكر للمدرسة.

أحذية ضد الانزلاق ومظلة صغيرة للحماية من المطر

تدفئة طفلك 

الأمطار المفاجئة أصبحت من سمات طقس مصر في 2025، وهو ما يستدعي توفير وسائل حماية للصغار في أثناء الذهاب للمدرسة أو النادي.

● اختاري حذاءً مضادًا للمياه والانزلاق حتى لا تتبلل قدم الطفل، لأن الرطوبة على الجلد تضعف المناعة سريعًا.

● احرصي على وجود مظلة صغيرة أو “كابشو” مقاوم للمطر لتغطية الرأس، فبلل الشعر مع الهواء البارد من أكثر أسباب نزلات البرد.

وجبة دافئة تزيد مناعة جسمه

الغذاء يلعب دورًا رئيسيًا في حماية الطفل من فيروسات الشتاء.
● حضري شوربة عدس، فراخ، خضار أو شوفان قبل المدرسة. هذه الوجبات تمد الجسم بالطاقة والحرارة.

● أضيفي الليمون والثوم والبصل بكمية معتدلة لتحسين المناعة.

● امنعي تمامًا المشروبات الباردة والمرتبات المثلجة في الشتاء لأنها تُضعف الجهاز التنفسي.

تهوية المنزل ولكن في الوقت الصحيح

يعتقد البعض أن غلق النوافذ طوال اليوم يحمي الأطفال من البرد، لكن الحقيقة عكس ذلك.

● قومي بتهوية الغرفة لمدة 10 دقائق ظهرًا عندما تكون الحرارة أعلى، لتجديد الهواء والتخلص من الفيروسات.
● تجنبي خروج الطفل من مكان دافئ إلى الشارع مباشرة أعطيه 3 دقائق عند الباب ليعتاد الجسم على فرق الحرارة.

حمام دافئ قبل النوم سر الهدوء في ليالي الشتاء

يعاني كثير من الأطفال من صعوبة النوم بسبب برودة القدمين.
● حمام دافئ وليس ساخنًا يساعد على تحسين الدورة الدموية.
● احرصي على جوارب قطنية قبل النوم، وبطانية خفيفة ثم بطانية ثقيلة.

علامات تقول إن طفلك بدأ يبرد تداركيها الآن

احمرار الأنف، رعشة خفيفة، برودة الأطراف، فقدان الشهية، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة كلها مؤشرات يجب التعامل معها فورًا.

● قدمي مشروبًا دافئًا مثل الينسون أو النعناع أو الزعتر.
● التدفئة الزائدة أيضًا خطأ… حافظي على حرارة الغرفة بين 20 و22 درجة.

موجات البرد موجات البرد القارس الشتاء

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

