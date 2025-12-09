قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
القوات التايلاندية تقصف مواقع كمبودية وسقوط قتلى وجرحى
وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة
المستشار القانوني للزمالك: لا مخالفات في ملف أرض النادي والتحقيقات ستكشف الحقيقة
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يعلن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
الحقونا ورجعولنا الأرض.. محمد العدل يستغيث بالمسئولين لإنقاذ الزمالك
اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
مرأة ومنوعات

الأصلية .. طريقة عمل سيزر سلاط

سلطة سيزر
سلطة سيزر
ريهام قدري

 سلطة السيزر من أشهر السلطات العالمية التي اشتهرت بنكهتها المميّزة ومكوناتها البسيطة، كما أنها من الأطباق الإيطالية التي لاقت انتشارًا واسعًا في المطابخ العربية.

وتمتاز هذه السلطة بسهولة إعدادها وطعمها الغني الذي يجمع بين الصوص الكريمي والخبز المحمّص وشرائح الدجاج المتبلة. وفيما يلي طريقة تحضيرها خطوة بخطوة للحصول على نتيجة شبيهة بتلك التي تقدم في أفخم المطاعم.
 

 طريقة عمل سلطة السيزر


المكونات:
  السلطة:
خس روماني مقطّع قطعًا كبيرة.
صدور دجاج مشوية أو محمّرة (اختياري).
مكعبات خبز محمّص (كروتون).
جبنة بارميزان مبشورة.
 

 مكوّنات صوص السيزر:
ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
ملعقتان كبيرتان من الزبادي (اختياري لإعطاء قوام خفيف).
ملعقتان كبيرتان من جبنة البارميزان المبشورة.
فص ثوم مفروم ناعم.
ملعقة صغيرة من الخردل.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
ملعقة صغيرة من الخل.
ملعقتان من زيت الزيتون.
رشة من الفلفل الأسود.
رشة خفيفة من الملح.
(يمكن إضافة قطعة صغيرة من الأنشوجة حسب الرغبة).

طريقة التحضير:
1) إعداد الخبز المحمّص (الكروتون):
يُقطَّع الخبز إلى مكعبات صغيرة.
يُحمَّص في مقلاة مع القليل من زيت الزيتون ورشة ثوم بودرة وملح حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.
2) إعداد الدجاج (اختياري):
تُتبّل صدور الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون والقليل من زيت الزيتون.
تُشوى أو تُحمَّر في المقلاة حتى تمام النضج.
3) إعداد صوص السيزر:
يُمزج المايونيز مع الزبادي والبارميزان والثوم.
يُضاف الخردل والليمون والخل وزيت الزيتون، ويُحرَّك الخليط جيدًا حتى يصبح كريمي القوام.
يُعدَّل الملح والفلفل بحسب الرغبة.
4) تجميع السلطة:
في وعاء كبير، يُمزَج الخس مع نصف كمية الكروتون ونصف كمية البارميزان.
يُضاف الصوص ويُقلَّب جيدًا حتى تتوزع النكهة.
تُرتّب شرائح الدجاج على الوجه، وتُضاف الكمية المتبقية من البارميزان والكروتون.
نصيحة للتقديم:
للحصول على مذاق أقرب للمطاعم، يُفضَّل تقديم سلطة السيزر مباشرة بعد إضافـة الصوص للحفاظ على قرمشة الخس والخبز.

صورة أرشيفية

