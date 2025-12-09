هدى الإتربي بإطلالة شتوية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



خطفت الفنانة هدي الإتربي الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد أن شاركت جمهورها صورًا جديدة بإطلالة شتوية عصرية جمعت بين الفخامة والجرأة في آن واحد.



ظهرت الإتربي مرتدية طقمًا كاملاً باللون الأبيض، أبرز أناقتها ورشاقتها، حيث اختارت توب هاي نيك ضيق يحدد القوام، ونسقته مع شورت قصير بنفس اللون منح الإطلالة لمسة جريئة ومميزة.

واعتمدت معهما معطف طويل من الصوف الأبيض جاء بتصميم انسيابي أنيق يضفي فخامة على اللوك.



وأكملت هدي الإطلالة بـ بوت طويل باللون الأبيض يصل للركبة، ليمنحها مظهرًا شتويًا متكاملاً، بينما اختارت حقيبة يد كبيرة منقوشة بدرجات البني لتكسر حدة اللون الموحد وتضيف لمسة راقية.



من الناحية الجمالية، اعتمدت الإتربي مكياجًا ناعمًا بعيون محددة مع أحمر شفاه جريء, وفضلت تسريحة الشعر المنسدل التي زادت من نعومة الإطلالة.



الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بحسها العالي في اختيار الأزياء وقدرتها الدائمة على الظهور بشكل لافت في كل مناسبة.