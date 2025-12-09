قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هدى الإتربي بإطلالة شتوية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هدي الاتربي
هدي الاتربي
ريهام قدري


خطفت الفنانة هدي الإتربي الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد أن شاركت جمهورها صورًا جديدة بإطلالة شتوية عصرية جمعت بين الفخامة والجرأة في آن واحد.


ظهرت الإتربي مرتدية طقمًا كاملاً باللون الأبيض، أبرز أناقتها ورشاقتها، حيث اختارت توب هاي نيك ضيق يحدد القوام، ونسقته مع شورت قصير بنفس اللون منح الإطلالة لمسة جريئة ومميزة.

 واعتمدت معهما معطف طويل من الصوف الأبيض جاء بتصميم انسيابي أنيق يضفي فخامة على اللوك.


وأكملت هدي الإطلالة بـ بوت طويل باللون الأبيض يصل للركبة، ليمنحها مظهرًا شتويًا متكاملاً، بينما اختارت حقيبة يد كبيرة منقوشة بدرجات البني لتكسر حدة اللون الموحد وتضيف لمسة راقية.


من الناحية الجمالية، اعتمدت الإتربي مكياجًا ناعمًا بعيون محددة مع أحمر شفاه جريء, وفضلت تسريحة الشعر المنسدل التي زادت من نعومة الإطلالة.


الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بحسها العالي في اختيار الأزياء وقدرتها الدائمة على الظهور بشكل لافت في كل مناسبة.

هدي الاتربي هدي الاتربي إطلالة هدي الاتربي

