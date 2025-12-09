في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

طريقة العناية بالنباتات المنزلية في الشتاء .. تحتاج النباتات المنزلية إلى عناية خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قلة الضوء والهواء الجاف.

وأوضحت الجمعية البافارية للبستنة وإدارة المناظر الطبيعية أنه يمكن العناية بالنباتات المنزلية في الشتاء على النحو التالي:

الضوء

تحتاج النباتات إلى الضوء حتى في فصل الشتاء، لكنها لا تتحمل أشعة الشمس المباشرة جيدا. لذا فإن أفضل مكان لها هو مكان مُضاء بجوار نافذة مواجهة للغرب أو الشرق، حيث لا تتراكم الحرارة، إذا دخلت الشمس إلى المنزل.

التسميد

خلال فصل الشتاء تنمو النباتات بشكل أقل وتحتاج إلى عناصر غذائية أقل. لذلك، فإن التسميد غير ضروري.

درجة الحرارة

تزدهر معظم النباتات المنزلية عند درجات حرارة أعلى من 16 درجة مئوية، باستثناء بعض النباتات مثل الأزاليات والكاميليا وبخور مريم؛ فهي تتحمل أيضا درجات حرارة تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، مع مراعاة أن النباتات المزروعة في الأصص تعد حساسة لبرودة الجذور؛ لذا فإن حصيرة الفلين البسيطة تحمي الجذور بشكل موثوق.

الري

يجب أن تكون التربة رطبة بشكل متساوٍ، ولكن ليس مشبعة بالماء باستمرار. لذا ينبغي إزالة أي ماء يتجمع في الصحن بعد فترة قصيرة.

ويُفضّل الريّ بغزارة وبانتظام، مع مراعاة أن يكون الماء فاترا وقليل الجير قدر الإمكان.

تجنَّب الرطوبة الزائدة والهواء الجاف

من المشاكل الشائعة في فصل الشتاء جفاف الهواء الناتج عن أنظمة التدفئة، ما قد يؤدي إلى تساقط الأزهار وتحوُّل أطراف الأوراق إلى اللون البني، كما يسهل على الآفات إصابة النباتات.

لذا ينبغي وضع أوعية من الماء أو حصى طينية رطبة حول النباتات لزيادة الرطوبة.