كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا
Err-1 ماذا يعني ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟
هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق
اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية
جهود حكومية لتأمين السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان
وزير الخارجية الأمريكي: ازدهار سوريا رهن تعايشها السلمي مع جيرانها
كيفية التوبة من المعاصي؟.. بـ3 خطوات تخرج من ضيق الذنب ومصائبه
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
أصل الحكاية

في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

عبد الفتاح تركي

طريقة العناية بالنباتات المنزلية في الشتاء .. تحتاج النباتات المنزلية إلى عناية خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قلة الضوء والهواء الجاف. 

وأوضحت الجمعية البافارية للبستنة وإدارة المناظر الطبيعية أنه يمكن العناية بالنباتات المنزلية في الشتاء على النحو التالي:  

الضوء

تحتاج النباتات إلى الضوء حتى في فصل الشتاء، لكنها لا تتحمل أشعة الشمس المباشرة جيدا. لذا فإن أفضل مكان لها هو مكان مُضاء بجوار نافذة مواجهة للغرب أو الشرق، حيث لا تتراكم الحرارة، إذا دخلت الشمس إلى المنزل. 

التسميد

خلال فصل الشتاء تنمو النباتات بشكل أقل وتحتاج إلى عناصر غذائية أقل. لذلك، فإن التسميد غير ضروري.

درجة الحرارة

تزدهر معظم النباتات المنزلية عند درجات حرارة أعلى من 16 درجة مئوية، باستثناء بعض النباتات مثل الأزاليات والكاميليا وبخور مريم؛ فهي تتحمل أيضا درجات حرارة تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، مع مراعاة أن النباتات المزروعة في الأصص تعد حساسة لبرودة الجذور؛ لذا فإن حصيرة الفلين البسيطة تحمي الجذور بشكل موثوق. 

موعد فصل الشتاء

الري

يجب أن تكون التربة رطبة بشكل متساوٍ، ولكن ليس مشبعة بالماء باستمرار. لذا ينبغي إزالة أي ماء يتجمع في الصحن بعد فترة قصيرة. 

ويُفضّل الريّ بغزارة وبانتظام، مع مراعاة أن يكون الماء فاترا وقليل الجير قدر الإمكان.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

تجنَّب الرطوبة الزائدة والهواء الجاف

من المشاكل الشائعة في فصل الشتاء جفاف الهواء الناتج عن أنظمة التدفئة، ما قد يؤدي إلى تساقط الأزهار وتحوُّل أطراف الأوراق إلى اللون البني، كما يسهل على الآفات إصابة النباتات.

لذا ينبغي وضع أوعية من الماء أو حصى طينية رطبة حول النباتات لزيادة الرطوبة.

