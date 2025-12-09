لقضاء ليلة سعيدة.. أفكار تزيين للمنزل لرأس السنة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا
Err-1 ماذا يعني ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟
هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق
اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية
جهود حكومية لتأمين السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان
وزير الخارجية الأمريكي: ازدهار سوريا رهن تعايشها السلمي مع جيرانها
كيفية التوبة من المعاصي؟.. بـ3 خطوات تخرج من ضيق الذنب ومصائبه
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
أفكار تزيين للمنزل لرأس السنة

ريهام قدري

تستعد ربات المنزل للاحتفال برأس السنة ولذلك نعرض عليكي مجموعة أفكار مبتكرة لتزيين البيت في رأس السنة بأسلوب أنيق واحتفالي.


1. الإضاءة والشموع
استخدمي سلسلة أضواء LED صغيرة على الحائط أو حول النوافذ لإضفاء جو دافئ واحتفالي.

ضعي شموع معطرة في أرجاء الغرف، ويفضل اختيار الشموع الذهبية أو الفضية لتتناسب مع ألوان رأس السنة.

يمكنك وضع مصابيح صغيرة في الزجاجات الفارغة لإضاءة مبتكرة.

2. البالونات والشرائط
قومي بتعليق بالونات بألوان معدنية مثل الذهبي، الفضي، والأسود في الصالون والمداخل.

استخدمي شرائط لامعة معلقة من السقف أو على حواف الطاولات لإضافة حركة ومرح.

حاولي كتابة "Happy New Year" على الجدران باستخدام بالونات حروف كبيرة.

3. الطاولات ومكان الطعام
غطّي الطاولة بمفارش لامعة أو بألوان رأس السنة (ذهبي، فضي، أسود).

رتّبي أطباق تقديم جذابة وأكواب ملونة مع مناديل منسقة.
ضعي مزهريات صغيرة أو شموع في منتصف الطاولة كلمسة أنيقة.

4. الزينة المنزلية DIY
اصنعي أكاليل ورقية بأشكال النجوم أو الثلج لتعليقها على الحائط أو الباب.

استخدمي قوارير زجاجية قديمة واملئيها بالثلج الصناعي أو الأضواء الصغيرة.

يمكنك صنع معلقات معدنية أو براقة باستخدام ورق ألمنيوم أو أوراق ملونة.

5. الألوان والموضوع
اختاري لوحة ألوان محددة: مثلاً الذهبي والأسود والفضي أو الأبيض والأزرق.

اجعلي الزينة متناسقة بين غرف المعيشة والطعام والمدخل لتعطي إحساس بالانسجام.

6. لمسات إضافية
ضعي ساعات صغيرة على الطاولة أو الرفوف كرمز للعد التنازلي.
ضعي كؤوس احتفالية وشرائط لامعة على الطاولات الجانبية.

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

