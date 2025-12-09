لقضاء ليلة سعيدة.. أفكار تزيين للمنزل لرأس السنة

تستعد ربات المنزل للاحتفال برأس السنة ولذلك نعرض عليكي مجموعة أفكار مبتكرة لتزيين البيت في رأس السنة بأسلوب أنيق واحتفالي.



1. الإضاءة والشموع

استخدمي سلسلة أضواء LED صغيرة على الحائط أو حول النوافذ لإضفاء جو دافئ واحتفالي.

ضعي شموع معطرة في أرجاء الغرف، ويفضل اختيار الشموع الذهبية أو الفضية لتتناسب مع ألوان رأس السنة.

يمكنك وضع مصابيح صغيرة في الزجاجات الفارغة لإضاءة مبتكرة.

2. البالونات والشرائط

قومي بتعليق بالونات بألوان معدنية مثل الذهبي، الفضي، والأسود في الصالون والمداخل.

استخدمي شرائط لامعة معلقة من السقف أو على حواف الطاولات لإضافة حركة ومرح.

حاولي كتابة "Happy New Year" على الجدران باستخدام بالونات حروف كبيرة.

3. الطاولات ومكان الطعام

غطّي الطاولة بمفارش لامعة أو بألوان رأس السنة (ذهبي، فضي، أسود).

رتّبي أطباق تقديم جذابة وأكواب ملونة مع مناديل منسقة.

ضعي مزهريات صغيرة أو شموع في منتصف الطاولة كلمسة أنيقة.

4. الزينة المنزلية DIY

اصنعي أكاليل ورقية بأشكال النجوم أو الثلج لتعليقها على الحائط أو الباب.

استخدمي قوارير زجاجية قديمة واملئيها بالثلج الصناعي أو الأضواء الصغيرة.

يمكنك صنع معلقات معدنية أو براقة باستخدام ورق ألمنيوم أو أوراق ملونة.

5. الألوان والموضوع

اختاري لوحة ألوان محددة: مثلاً الذهبي والأسود والفضي أو الأبيض والأزرق.

اجعلي الزينة متناسقة بين غرف المعيشة والطعام والمدخل لتعطي إحساس بالانسجام.

6. لمسات إضافية

ضعي ساعات صغيرة على الطاولة أو الرفوف كرمز للعد التنازلي.

ضعي كؤوس احتفالية وشرائط لامعة على الطاولات الجانبية.