إزاي تحفاظ على دفئك وصحتك.. نصائح مهمة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفى هذا السياق ، نعرض لك فى هذا التقرير بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد وفقا لموقع هيلثي لاين.

نصائح مفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:

١- لتدفئة الجسم

ارتدِ طبقات من الملابس بدل قطعة واحدة ثقيلة، والطبقة الداخلية يفضل أن تكون قطنية أو صوفية.

احرص على تدفئة الرأس والقدمين جيدًا لأنهما يفقدان الحرارة بسرعة.

استخدم بطانية ثقيلة أو مزدوجة أثناء النوم، ويفضَّل بطانات الصوف.

٢- الأكل والمشروبات

اشرب مشروبات دافئة مثل: الزنجبيل، الحليب الدافئ، الشاي بالليمون، أو القرفة.

أكثر من الأطعمة التي تعطي طاقة ودفئًا مثل: الشوربة، العسل، التمر، المكسرات.

٣- لتدفئة المكان

أغلق النوافذ جيدًا وتأكد من عدم وجود تيارات هواء.

يمكن وضع منشفة سميكة أسفل الأبواب لمنع تسرب الهواء البارد.

استخدم المدفأة بحذر وتهوية الغرفة بشكل خفيف لتجنّب الاختناق.

٤- للنوم المريح

خذ حمامًا دافئًا قبل النوم.

استخدم جوارب للنوم إذا كانت قدماك باردتين.

جرّب وضع قارورة ماء دافئ تحت البطانية.

تحذيرات مهمة

لا تنم والمدفأة مشتعلة إذا كانت في غرفة مغلقة تمامًا.

ابتعد عن التعرّض للهواء البارد بعد التعرّق.

إذا أحسست بتعب شديد أو رعشة قوية جدًا، ادخل لمكان دافئ فورًا.

الظواهر الجوية اليوم

عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.