الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
أسماء عبد الحفيظ

في تحذير طبي أثار جدلًا واسعًا بين المرضى ورواد السوشيال ميديا، نبّه جراح قلب عالمي إلى مخاطر قد لا يتوقعها الكثيرون عند تناول الماء المثلج، خاصة لمرضى القلب واضطرابات الشرايين. هذا التحذير فتح الباب لأسئلة عديدة حول تأثير البرودة المفاجئة على عضلة القلب، وما إذا كان الكوب البارد قد يتحول بالفعل إلى عامل خطر في لحظة غير محسوبة.

 كيف يؤثر الماء المثلج على القلب؟

الماء المثلج 

يفسر الأطباء أن شرب الماء شديد البرودة يؤدي إلى انقباض مفاجئ في الأوعية الدموية، مما يرفع حدة الجهد على عضلة القلب. هذا الانقباض يحدث خلال ثوانٍ وقد يسبب:

  • تسارع أو اضطراب في ضربات القلب
  • ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم
  • شعور بالضيق أو انقباض في الصدر
  • دوخة أو صداع نتيجة تغير تدفق الدم

ويؤكد مختصون أن هذا التأثير يكون أشد على المرضى الذين يعانون من ضيق الشرايين التاجية أو ضعف عضلة القلب، حيث لا يستطيع القلب التعامل مع التغير السريع في تدفق الدم الناتج عن البرودة المباغتة.

لماذا جاء التحذير الآن؟

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا ، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أنه يأتي التحذير بعد ملاحظات إكلينيكية لعدد من الحالات التي عانت من أعراض قلبية عقب تناول مشروبات مثلجة، خاصة في الفترات الحارة أو بعد مجهود بدني شديد.

 الجراح، الذي أثار منشوره حالة من الاهتمام الطبي، حذّر من استهانة المرضى بهذه العادة اليومية التي تبدو بسيطة لكنها قد تحمل مخاطر خفية.

ما الذي يحدث داخل الجسم؟

عند دخول الماء المثلج للجسم:

  1. يرسل الجهاز العصبي إشارة طارئة للأوعية الدموية للانقباض سريعًا.
  2. يحاول القلب تعويض التغيير المفاجئ في الدورة الدموية.
  3. قد ترتفع ضربات القلب أو تتباطأ بشكل مفاجئ حسب حالة المريض.
  4. في بعض الحالات الحسّاسة قد يشعر المريض بآلام شبيهة بنوبة الذبحة.

هذه الاستجابة تسمى صدمة البرودة وهي تزداد لدى كبار السن ومرضى القلب والضغط.

 من هم الأكثر عرضة للخطر؟

  • مرضى ضيق الشرايين التاجية
  • مرضى ضعف عضلة القلب
  • مرضى اضطراب ضربات القلب
  • مرضى الضغط المرتفع
  • كبار السن
  • من يتناولون أدوية مدرة أو موسعة للأوعية

كيف يتعامل المرضى مع الماء البارد؟

لا يعني التحذير الامتناع التام عن المشروبات الباردة، ولكن ينصح بما يلي:

  • تجنب الماء “المثلج” أو الخارج فورًا من الفريزر
  • تناول الماء بدرجة حرارة الغرفة أو مبرد بدرجة خفيفة
  • تجنب شرب الماء البارد مباشرة بعد الجري أو مجهود شاق
  • شرب كميات صغيرة وبهدوء لتقليل صدمة البرودة
  • مراقبة أي أعراض غير طبيعية كالخفقان أو ألم الصدر
بالصور

