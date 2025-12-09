إذا كنتِ من محبي الأكلات السهلة نقدم إليك طريقة عمل البيض بالبسطرمة في الفرن بطريقة سهلة وطعمها بيطلع ممتاز:

المكونات:

4 بيضات

100 جرام بسطرمة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري)

جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة (اختياري)

طريقة التحضير:

1. تجهيز الصينية

سخّني الفرن على درجة حرارة 180°.

ادهني طبق بايركس أو صينية صغيرة بقليل من الزبدة.

2. تسوية البسطرمة

ضعي البسطرمة في طاسة على النار بدون زيت، وقلبيها 30–40 ثانية فقط لحد ما تطلع ريحتها.

(الخطوة دي مهمة عشان تقلل الملح وتخلي طعمها أحلى).

3. إعداد البيض

ضعي البسطرمة المقلية في الطبق.

كسّري البيض فوقها (ممكن تخلطي البيض أو تتركيه عيون حسب رغبتك).

أضيفي رشة ملح بسيطة (لأن البسطرمة مالحة)، وفلفل أسود وبابريكا.

لو تحبينه أغنى، ضيفي طبقة خفيفة جبنة مبشورة فوق الوجه.

4. الدخول الفرن

أدخلي الطبق الفرن لمدة 10–15 دقيقة أو لحد ما البيض يتمسك والوش يحمر بسيطاً.

تقديم

قدّميه سخن مع عيش بلدي أو توست