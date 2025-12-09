قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 : كن صبورا

حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

تجنب الجدال في علاقتك، سيكون أداؤك في العمل جيدًا. مع ذلك، عليك الاهتمام بصحتك وثروتك…

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب مرضى السكري بمضاعفات، سيُصاب الأطفال بحمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الرؤية، كما سيُصاب بعض مواليد هذا اليوم بالتهاب في الأذن. على المسافرين إلى المناطق الجبلية توخي الحذر وتجهيز حقيبة طبية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

سيحقق بعض المهنيين جميع الأهداف، أما من يتعاملون مع الإلكترونيات أو الآلات فسيكون لديهم جدول أعمال مزدحم. قد يواجه رواد الأعمال تحديات في إدارة أعمالهم، لكن هذا مؤقت، وستعود الأمور إلى طبيعتها خلال يوم أو يومين. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد يلجأ بعض العشاق إلى الزواج، وقد يتدخل طرف ثالث قد يؤثر سلبًا على علاقتك العاطفية، عليك أن تكون صبورًا في الإنصات، ومن الضروري أيضًا تقدير اقتراحات أحبائك، مما سيعزز الروابط. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ابتعد عن ثرثرة المكتب وسياسة العمل، فقد يؤثر ذلك سلبًا على علاقتك بالإدارة أو الرؤساء، مما يؤثر سلبًا على عملك. قد يُطلب من الطلاب بذل جهد كبير لاجتياز الامتحانات.

