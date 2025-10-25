إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام.

وكتب إسلام صادق: الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تخطي "ديكيداها" المتواضع بسباعية ذهابا وايابا ..وعلامات إستفهام على إستمرار "فيريرا"رغم ضعف قدراته الفنية!

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات صباح اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي في إياب دورالـ32 للكونفدرالية.



ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.