الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بديفيله كرنفالي مبهج .. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

أحمد عبد القوى

 انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والثقافية والشعبية وحضور جماهيري غفير من أبناء الإسماعيلية وضيوفها. 

وشهدت المحافظة كرنفالا استعراضيا مبهجا عبر ديفيليه انطلق من شارع محمد علي حتى مبنى المحافظة القديم، حيث قدمت 25 فرقة مصرية وأجنبية عروضا فنية جسدت التنوع الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب. وشاركت في الديفيليه 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزبكستان، رومانيا، والهند، إلى جانب 9 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل مختلف محافظات مصر، هي: حلايب، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية. كما شاركت فرقتا ذوي الهمم هيئة قناة السويس والقلوب البيضاء من الإسماعيلية، بالإضافة إلى فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

 حضر فعاليات الانطلاق كل من المهندس أحمد محمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، والفنان ماهر كمال مدير المهرجان، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، إلى جانب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين. 

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة من مساء غد السبت على المسرح الروماني، ويتضمن تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية. وتقدم العروض الفنية خلال الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر في الثامنة مساء على عدد من مسارح الإسماعيلية، منها حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، إلى جانب عروض في فايد، القنطرة غرب، القصاصين، والجيش الثاني. 

ويقام المهرجان من خلال وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي. ويشهد المهرجان معرضا للحرف البيئية، وندوات علمية متخصصة حول تطور الفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات يوم 30 أكتوبر بحفل فني ختامي وتكريم للفرق المشاركة.

