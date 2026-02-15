قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
نتنياهو: تجريد حماس من سلاحها الثقيل يعني بنادقها المستخدمة في 7 أكتوبر
تسليم وتسلم بـ ممر شرفي.. رأفت هندي يستقبل وزير الاتصالات السابق
الوداد المغربي يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية عقب الفوز أمام عزام التنزاني
نتنياهو: لقد خضعنا للاختبار في السابع من أكتوبر ونحن بحاجة إلى إكمال العمل
بعد يومين.. صرف 1500 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
عماد الدين حسين: الحزمة الاجتماعية خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء قبل رمضان
فرص بالجملة للأحمر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والجيش الملكي
نتنياهو: منحنا فرصة لخطة ترامب للسلام.. ونتمنى أن ينزع السلاح بطريقة سهلة
نتنياهو: لم يعد في غزة سلاحا ثقيلا ونعمل على تجريد حماس من بقية الأسلحة
أسطورة لا تتوقف.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
هدير عبدالناصر تكشف لـ صدي البلد عن شخصيتها في مسلسل «على كلاي»

أوركيد سامي

كشفت الفنانة هدير عبد الناصر عن ملامح شخصيتها في مسلسل «على كلاي»، مؤكدة أنها تجسد دور «مريم» زوجة «صفوان» الذي يقدمه الفنان عصام السقا، ضمن أحداث العمل.

وأوضحت هدير أن شخصية «مريم» تمر بالعديد من التطورات الدرامية خلال الحلقات، خاصة أنها أم لطفل، ما يضعها في مواقف إنسانية مؤثرة، وسط تصاعد الأحداث والصراعات التي تشهدها القصة، لافتة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستكشفها الحلقات تباعًا.

وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد الفنان أحمد العوضي شخصية «علي»، وهو ملاكم سابق يعيش في حي حلوان، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته لدار أيتام.

وتتقاطع حياته مع عدد من الشخصيات في صراعات تتنوع بين المنافسة في العمل والتجارة، وأزمات عاطفية في أجواء رومانسية تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

صورة من اللقاء

يانج أفريكانز يتقدم على شبيبة القبائل 1-0 في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

محمد صلاح

محمد صلاح يضيف برايتون لقائمة ضحاياه.. نجم ليفربول يواصل الانفجار التهديفي

مورينيو

خضوع مورينيو للعلاج قبل موقعة ريال مدريد في الدوري الإسباني

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

