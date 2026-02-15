هدير عبدالناصر تكشف لـ صدي البلد عن شخصيتها في مسلسل «على كلاي»

كشفت الفنانة هدير عبد الناصر عن ملامح شخصيتها في مسلسل «على كلاي»، مؤكدة أنها تجسد دور «مريم» زوجة «صفوان» الذي يقدمه الفنان عصام السقا، ضمن أحداث العمل.

وأوضحت هدير أن شخصية «مريم» تمر بالعديد من التطورات الدرامية خلال الحلقات، خاصة أنها أم لطفل، ما يضعها في مواقف إنسانية مؤثرة، وسط تصاعد الأحداث والصراعات التي تشهدها القصة، لافتة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستكشفها الحلقات تباعًا.

وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد الفنان أحمد العوضي شخصية «علي»، وهو ملاكم سابق يعيش في حي حلوان، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته لدار أيتام.

وتتقاطع حياته مع عدد من الشخصيات في صراعات تتنوع بين المنافسة في العمل والتجارة، وأزمات عاطفية في أجواء رومانسية تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.