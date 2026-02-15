البحوث الإسلاميَّة يعقد اجتماعًا لبحث آليَّات تطوير منظومة التحليل الرَّقْمي

عقدت وحدة المتابعة الإلكترونيَّة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، اجتماعًا لبحث آليَّات تطوير منظومة التحليل الرَّقْمي، في ضوء تصاعُد حجم المحتوى المتداول عبر المنصات الإلكترونيَّة، وتنوُّع القضايا الفكرية والإعلامية المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهميَّة المتابعة الدقيقة للمشهد الرَّقْمي، والوقوف على الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع لمواجهتها.

تقييم كفاءة منظومة المتابعة والتحليل

وناقش الاجتماع تقييم كفاءة منظومة المتابعة والتحليل خلال الفترة الماضية، وسُبُل تطوير أدواتها؛ بما يضمن دقة التقييم وسرعة التفاعل مع القضايا المثارة، وربط مخرجات التحليل بالأهداف التوعويَّة والفكريَّة للمجمع.

وفي تصريح له، أكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ المتابعة الإلكترونيَّة أصبحت مسارًا استراتيجيًّا لفهم اتجاهات الخطاب العام، وتحليل ما يُطرح من قضايا فكريَّة وإعلاميَّة، مشيرًا إلى أنَّ تطوير منظومة المتابعة والتحليل يُعدُّ ضرورة ملحَّة في ظل تسارع وتيرة تداول المعلومات واتساع نطاق التأثير الرَّقْمي.

وأوضح، أنَّ العمل على تطوير المنظومة يستهدف الانتقال من الرصد الكمي إلى التحليل النوعي العميق، بما يُمكِّن من قراءة السياقات المحيطة بالمحتوى المتداول، ورصد التحوُّلات في الخطاب الرَّقْمي، والتعامل معها برؤية علمية ومنهجيَّة.

وأكد أنَّ ذلك يأتي في إطار دور الأزهر الشريف في حماية الوعي العام، وترسيخ منهج التفكير الرشيد، ومواجهة الشائعات والأفكار غير المنضبطة بالحُجَّة العِلمية والانضباط المعرفي.