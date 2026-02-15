قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل مطلقا مرة أخرى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أفاد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة "لن يشكل تهديدا لإسرائيل مطلقا مرة أخرى"، مؤكدا أن تل أبيب تطالب بنزع سلاح حماس بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو في كلمة مسجلة لقمة "إيباك": "لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات".


 

وأوضح أن المقصود بـ"تجريد حماس من السلاح الثقيل" يشمل "بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".


 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي خصوصاً من الرئيس ترمب ساعدنا على استعادة جميع الرهائن من غزة".


 

كما دعا نتنياهو حماس إلى "التخلي عن سلاحها ونزع السلاح من كل قطاع غزة"، معلنا أن إسرائيل "منحت خطة الرئيس ترامب فرصة، ونتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة".


 

وفي الملف الإيراني، كشف نتنياهو عن تفاصيل المحادثات التي جرت في واشنطن، قائلاً: "طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد".


 

كما أكد على "ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني"، وطالب بـ"حصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".

بنيامين نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة تل أبيب حماس

