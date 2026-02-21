قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر النحاس يقفز عالميا بعد إبطال رسوم ترامب المتبادلة

نحاس
نحاس
وكالات

ارتفع سعر النحاس في لندن، مقتفياً أثر مكاسب أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية المتبادلة الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثقلت كاهل آفاق التجارة العالمية. 

وصعدت الأسعار بما يصل إلى 1.3% في بورصة لندن للمعادن قبل أن تقلّص مكاسبها بعدما قالت المحكمة إن الإدارة تجاوزت صلاحياتها عند فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.

 وتُعدّ تلك الرسوم منفصلة عن التعريفات القطاعية التي فرضها ترمب على منتجات الألومنيوم والصلب والنحاس بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. 

المحكمة العليا الأميركية تبطل الرسوم الجمركية

 ويضرب الحكم -الذي كان المستثمرون يتوقعونه على نطاق واسع- في صميم أجندة ترمب، ويحدّ من أداة شاملة استخدمها ضد الشركاء التجاريين. وقال البيت الأبيض إنه سيحل محل الرسوم سريعاً بأدوات قانونية أخرى، رغم أن الخيارات البديلة تميل إلى أن تكون إما أكثر تعقيداً أو أكثر محدودية من الصلاحيات التي استند إليها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

 ارتفع سعر النحاس 1.2% ليغلق عند 12964 دولاراً للطن المتري في بورصة لندن للمعادن، إذ صعدت جميع عقود المعادن الرئيسية الخمسة في البورصة.

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

