فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

فجر محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، مفاجأة بشأن إفطاره في شهر رمضان أثناء بعض المباريات الهامة.

وقال محمد ابراهيم، في تصريحات تلفزيونية: “فطرت في ماتش مازيمبي لأني ماكنتش هقدر، كان عندي 18 سنة ولكن مقدرتش أصوم، مفيش حد من الجهاز الفني بيجبر أي لاعب إنه يصوم أو لأ، بيكون قرار استشاري بس".

وأضاف أنه خاض العديد من المباريات في رمضان في طفولته، وكان حريصاً على الصوم، مشددا على أنه كانت لديه طاقة كبيرة.

واختتم قائلا: “لو كنت فطرت في أي ماتش في رمضان فأنا ندمان، ولو رجع بيا الزمن مستحيل أفطر تاني”.