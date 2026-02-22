600 مليون مشاهدة.. تامر حسني يحطم أرقام إعلانات رمضان بـ"من قلبي"

في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ إعلانات رمضان، نجح نجم الجيل تامر حسني، في كسر جميع الأرقام القياسية بعدما تجاوز إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى حاجز الـ600 مليون مشاهدة عبر منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك خلال 3 أيام فقط من انطلاقه، ليصبح الحدث الإعلاني الأضخم والأسرع انتشارًا في موسم رمضان.

جاء هذا النجاح الاستثنائي مع أغنية "من قلبي"، التي شكّلت العمود الفقري للحملة الإعلانية، حيث كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي بإيقاع عصري نابض بالبهجة.

ويقدم تامر حسني أداءً غنائيًا مؤثرًا عكس حالة من الدفء والتفاؤل، مما جعل الأغنية تتحول سريعًا إلى حالة جماهيرية واسعة التداول.

ولم يكن الانتشار الملحمي وليد الصدفة، بل جاء نتيجة معادلة متكاملة جمعت بين قاعدة جماهيرية ضخمة، ورسالة إنسانية بسيطة لكنها عميقة، وانتشار عابر للمنصات، خاصة على "تيك توك" حيث امتلأت المنصة بمئات الآلاف من المقاطع التي صنعها الجمهور، ليصعد الإعلان إلى صدارة الترند خلال ساعات قليلة من طرحه.

وبهذا الرقم الاستثنائي، يثبت تامر حسني، أنه لا ينافس في سباق رمضان، بل يفرض قواعده الخاصة، ويؤكد مجددًا أنه "الرقم الصعب" وصاحب الحضور الأقوى في معادلة النجاح الفني والتسويقي خلال الموسم الأهم جماهيريًا كل عام.