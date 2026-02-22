قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

600 مليون مشاهدة.. تامر حسني يحطم أرقام إعلانات رمضان بـ"من قلبي"

تامر حسني
تامر حسني
تقى الجيزاوي

في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ إعلانات رمضان، نجح نجم الجيل تامر حسني،  في كسر جميع الأرقام القياسية بعدما تجاوز إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى حاجز الـ600 مليون مشاهدة عبر منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك خلال 3 أيام فقط من انطلاقه، ليصبح الحدث الإعلاني الأضخم والأسرع انتشارًا في موسم رمضان.

جاء هذا النجاح الاستثنائي مع أغنية "من قلبي"، التي شكّلت العمود الفقري للحملة الإعلانية، حيث كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها  عزيز الشافعي بإيقاع عصري نابض بالبهجة.

ويقدم تامر حسني أداءً غنائيًا مؤثرًا عكس حالة من الدفء والتفاؤل، مما جعل الأغنية تتحول سريعًا إلى حالة جماهيرية واسعة التداول.

ولم يكن الانتشار الملحمي وليد الصدفة، بل جاء نتيجة معادلة متكاملة جمعت بين قاعدة جماهيرية ضخمة، ورسالة إنسانية بسيطة لكنها عميقة، وانتشار عابر للمنصات، خاصة على "تيك توك" حيث امتلأت المنصة بمئات الآلاف من المقاطع  التي صنعها الجمهور، ليصعد الإعلان إلى صدارة الترند خلال ساعات قليلة من طرحه.

وبهذا الرقم الاستثنائي، يثبت تامر حسني، أنه لا ينافس في سباق رمضان، بل يفرض قواعده الخاصة، ويؤكد مجددًا أنه "الرقم الصعب" وصاحب الحضور الأقوى في معادلة النجاح الفني والتسويقي خلال الموسم الأهم جماهيريًا كل عام.

تامر حسني موسم رمضان أغنية من قلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سلطنة عمان : المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد الخميس المقبل في جنيف

سلطنة عمان: المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد الخميس المقبل في جنيف

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة وانفتاح حذر نحو تفاهم محتمل

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني: نعد مسودة اتفاق.. وقد ألتقي ويتكوف الخميس في جنيف

وزير الخارجية الإيراني: نعد مسودة اتفاق.. وقد ألتقي ويتكوف الخميس في جنيف

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد