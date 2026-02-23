اتنين غيرنا الحلقة 6.. إعجاب دينا الشربيني وآسر ياسين

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل اتنين غيرنا تصاعدًا ملحوظًا في تطور العلاقات بين الشخصيات، إذ اقتربت نور أبو الفتوح، التي تجسدها دينا الشربيني، بشكل أكبر من عائلة حسن سويلم، الذي يؤدي دوره آسر ياسين.



التقارب بدأ بعد موافقة نور على إتاحة فرصة عمل لشقيقة حسن ضمن فريقها، وهو ما أسهم في كسر الحواجز بين الطرفين، بالتزامن مع سفر حسن برفقة الفريق للمشاركة في بطولة كرة اليد، حيث اختلطت الأجواء المهنية بالمشاعر الشخصية.



وتتسارع التطورات لاحقًا مع دخول نور في مرحلة جديدة من حياتها العملية، بعدما ظهرت مساعٍ لمساعدتها في تسجيل أغنية خاصة بها، في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل فريق العمل، خاصة مع وجود نية لدى أحد المقربين منها لترك العمل معها، ما يهدد استقرارها المهني ويضعها أمام تحديات جديدة.



مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم.



المسلسل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.