جامعة بني سويف تنظم ورشة عمل حول الوعي بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نظّمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف ورشة عمل بعنوان"الوعي بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018"، بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة هبة أبو النيل، عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور هيثم ناجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح الدكتور طارق، أن الورشة تهدف إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالإطار التشريعي الذي يكفل لهم الحماية والدمج والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على ممارسة دور مهني واعٍ ومسؤول في هذا المجال، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الحقوقي والتشريعي لدى طلابها، واستمرارًا لفعاليات التدريب الميداني، بالإضافة إلى دعم ثقافة الحقوق والتمكين، وتعزيز الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، كما تناولت الورشة عرضًا لأبرز بنود القانون، وآليات تطبيقه داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في التعامل مع قضايا الإعاقة.

وفي ختام الفعالية، تم إجراء تقييم إلكتروني لقياس أثر التدريب على الطلاب، في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منظومة التدريب الميداني، وتحسين جودة مخرجاته.

