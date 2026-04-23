معرض “دكان الفرحة” يصل بني سويف لدعم 3 آلاف أسرة

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، معرض الملابس الخيري “دكان الفرحة” الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والاتحاد النوعي لرعاية الأيتام وبنك الكساء المصري، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على الأطفال الأيتام، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم.



وتجول المحافظ داخل المعرض الذي يستهدف نحو 3 آلاف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث يضم تشكيلات متنوعة من الملابس لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء المعيشية، مع إتاحة الحصول لكل أسرة على 10 قطع بشكل وفق آلية منظمة تضمن العدالة في التوزيع.



وأكد المحافظ أهمية استمرار مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر وشركاء التنمية في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وموجها بالتوسع في تنفيذ مثل هذه المعارض للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.



من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق مع الاتحاد النوعي لأيتام مصر لإقامة المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، مع تنظيم دخول المستفيدين لضمان حصول كل أسرة على نصيبها من الملابس بسهولة ويسر.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة “دكان الفرحة” التي ينفذها صندوق تحيا مصر في مختلف المحافظات، بهدف دعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية بصورة كريمة.



