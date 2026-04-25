رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية يتفقد مجمع طيبة تكنولوجي في بني سويف

استقبل مجمع طيبة تكنولوجى للتلمذة الثانوية الصناعية بمحافظة بني سويف اللواء إيهاب عبد الله رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة وذلك فى جولة تفقدية رافقه المهندس عثمان محمد أحمد عثمان مدير عام منطقة شمال الصعيد

وشملت الجولة المرور على أعمال التطوير بالمجمع والمرور على الفصول الدراسية والورش والمعامل.



وأثنى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية على مستوى طلاب مجمع طيبة التكتنولوجي ببني سويف وعلى الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع وطالب بالاستمرار وبذل مزيد من الجهد للمحافظة على الصورة والمستوى المتميز للطلاب.



كان فى استقباله شيماء صبحى مدير إدارة المجمع والدكتور محمود الزوكى الشريك الصناعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس طيبة تكنولوجي للتلمذة الثانوية الصناعية وأعضاء مجلس إدارة شركة طيبة للدراسات الفنية والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس والمستشار القانونى الشركة وممثلين عن اتحاد طلاب المجمع.



وقدم" الزوكي " الشكر للواء إيهاب عبد الله رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لهذه الزيارة ولدعمه المستمر وتشجيعه وتوجيهاته المستمرة لتهيئة بيئة تعليمية وتدريبية وتربوية تليق بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتي تعود على أبنائنا الطلاب بالفائدة والأهداف المرجوة نحو تأهيل جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل.