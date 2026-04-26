قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر

محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأن القوات الأمريكية ستنتصر.

ونقلت “فوكس نيوز” عن ترامب، القول: “إذا أراد الإيرانيون الحديث؛ فبإمكانهم الاتصال بنا، ويمكننا إجراء المحادثات عبر الهاتف”.

وأضاف ترامب: “لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وما فعلناه كان ينبغي فعله خلال الـ47 عاما الماضية”.

وأكد الرئيس الأمريكي: “لدينا كل الأوراق، وإيران لا أوراق لديها، وإذا أرادوا التفاوض؛ فيمكنهم الاتصال بنا”.

واستطرد: “بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران، عقلانيون للغاية، والبعض الآخر ليسوا كذلك”.

ومضى ترامب قائلا: “هدفنا عدم حصول إيران على سلاح نووي، وإذا لم يتحقق ذلك؛ فلا يوجد سبب للتفاوض”.

وأكمل تصريحاته: "هناك الكثير من الصراع الداخلي في النظام الإيراني، وسنخرج منتصرين، ولا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال امتلاك سلاح نووي:.

وفيما يتعلق بحادث إطلاق النار عليه؛ أوضح ترامب، أنه تم إيقاف مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يقترب مطلقا من قاعة الاحتفالات.

وختم ترامب تصريحاته: “من الصعب تأمين موقع حفل العشاء، والآن، الجميع يدرك الحاجة إلى قاعة في البيت الأبيض”.

ترامب إيران السلاح النووي البيت الأبيض حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

