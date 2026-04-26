الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص بالتحر.ش بالسيدات ببدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام قائد سيارة "فان" بالتعدى على السيدات والتحرش بهن بمدينة بدر بالقاهرة.





بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (القائمة على النشر "مراقب بشركة تحميل السيارات" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) ، وطرف ثان: (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) لخلاف بينهما حول تحميل الركاب بموقف مدينة بدر النموذجى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالسب.





أمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأنكر الثانى قيامه بالتحرش بالشاكية أو بأى من السيدات، وبمواجهة الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب فى إطار النيل منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.