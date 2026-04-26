أحمد حسن يشارك في مؤتمر إطلاق النسخة الجديدة للبطولة الدبلوماسية

شارك احمد حسن كابتن المنتخب الوطني السابق كضيف شرف في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنطلاق النسخة الثامنة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 16 مايو 2026 على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي.

جاءت مشاركة الصقر بدعوة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر ، في حضور السفير الألماني يورجن شولتس ولفيف من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

وشهد المؤتمر مراسم سحب قرعة البطولة في أجواء احترافية راقية، عكست مستوى التنظيم المتميز التي تليق بهذا الحدث.

وعبر الكابتن التاريخي للفراعنة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المتميزة التي تعكس مكانة مصرنا الغالية كأرض للأمن والأمان والسلام ، وشدد على أن كرة القدم ستظل لغة عالمية تجمع الشعوب وتعزز أواصر العلاقات بين الأمم.