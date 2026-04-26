رشا مهدي لـ صدى البلد: البعد النفسي لشخصيتي بمسلسل اللون الأزرق تطلب تحضيرات خاصة

أكدت النجمة رشا مهدي أنها خاضت خلال مشاركتها مسلسل “اللون الأزرق” مشاهد لها بعد نفسي مؤثر، حيث كانت تخفي جانب حساس، وفي نفس الوقت تحاول دعم جومانا مراد بمنتهى القوة.



وأعربت النجمة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “اللون الأزرق” خلال موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى أن قضية المسلسل في غاية الأهمية، ولها خصوصية وتفرد عن مختلف المسلسلات التي تم طرحها مؤخرا.



وأضافت رشا مهدي لـ صدى البلد: سعيدة بالعمل مع المخرج سعد هنداوي والذي كان له دور كبير في خروج العمل على هذا النحو، سواء على مستوى إدارة التمثيل، أو طريحة الحكي، أو حتى اختيار زوايا التصوير، وغيرها من التفاصيل الفنية الدقيقة.



وحلت الفنانة رشام مهدي ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن تفاصيل أحدث أعمالها مسلسل “اللون الأزرق”، كاشفة عن أبرز ملامح العمل وكواليس التحضير له.



وأوضحت رشا مهدي خلال الندوة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تتسم بالبعد الإنساني، مشيرة إلى أن القصة تتناول مجموعة من القضايا المعاصرة من خلال شخصيات تحمل أبعادًا نفسية مركبة.



وأضافت النجمة رشا مهجي أن “اللون الأزرق” يمثل تجربة مختلفة في مسيرتها الفنية، رغم صغر حجم الدور والذي جاء بمثابة ظهور شرفي، سواء على مستوى اختيار الدور نفسه أو طبيعة المعالجة الدرامية.

