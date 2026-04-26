ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجلت العملة الأمريكية زيادات جديدة في عدد من البنوك.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتحركات في سوق العملات، ما دفع الدولار لتحقيق مكاسب طفيفة مقابل الجنيه في نهاية التعاملات.

سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.62 جنيه للشراء

52.76 جنيه للبيع

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على سوق الصرف بالتزامن مع زيادة الطلب على الدولار نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ:

52.69 جنيه للشراء

52.79 جنيه للبيع

كما سجل ميد بنك والمصرف المتحد نفس الأسعار، ليكون أعلى سعر شراء وبيع للدولار ضمن البنوك اليوم.

ويؤكد هذا التحرك أن سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا متفاوتًا بين البنوك وفقًا لحجم الطلب وسياسات التسعير داخل كل بنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

ويعتبر هذا السعر مرجعًا مهمًا لقطاع كبير من المواطنين نظرًا لكون البنكين من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

جاء سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي CIB:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

52.66 جنيه للشراء

52.76 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

الدولار يرتفع 6 قروش في ختام التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري بنحو 6 قروش مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ليستقر في ختام التعاملات عند مستويات أعلى نسبيًا.

وتشير هذه الزيادة إلى استمرار التذبذب المحدود في سوق العملات، مع توقعات بمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة وفقًا للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري التحرك في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، ما بين ارتفاعات طفيفة أو استقرار نسبي.

لذلك يبقى سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة يوميًا.