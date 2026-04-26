تفاصيل سعر الدولار بعد أول يوم عمل في البنوك.. اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول يوم عمل صباح اليوم الأحد 26-4-2026؛ بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا؛ بعد انقطاع مؤقت استمر لمدة يومين بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيهًأ للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.96 جنيهًأ للشراء و 52.02 جنيهًأ للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيها للشراء و 52.57 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.52 جنيهًا للشراء و 52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.55 جينهًأ للشراء و 52.65 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول،التعمير والاسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الهل يالمصري، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيهاً للشراء و52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وسايب.