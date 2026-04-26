قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار بعد أول يوم عمل في البنوك.. اليوم

سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول يوم عمل صباح اليوم الأحد 26-4-2026؛ بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا؛ بعد انقطاع مؤقت استمر لمدة يومين بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيهًأ للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 51.96 جنيهًأ للشراء و 52.02 جنيهًأ للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيها للشراء و 52.57 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.52 جنيهًا للشراء و 52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.55 جينهًأ للشراء و 52.65 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول،التعمير والاسكان".

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الهل يالمصري، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيهاً للشراء و52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وسايب.

