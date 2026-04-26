قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار يسجل 51.9 جنيًه .. وهذه البنوك تبيعه بقيمة أرخص

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أدني سعر دولار استقرارا في أول يوم عمل صباح اليوم الأحد 26-4-2026؛ علي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء أقل سعر دولار  في آخر تحديث له، مسجلًا 51.96 جنيهًأ للشراء و 52.02 جنيهًأ للبيع في المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا؛ بعد انقطاع مؤقت استمر لمدة يومين بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيهًأ للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 51.96 جنيهًأ للشراء و 52.02 جنيهًأ للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيها للشراء و 52.57 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.52 جنيهًا للشراء و 52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.55 جينهًأ للشراء و 52.65 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول،التعمير والاسكان".

سعر الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الهل يالمصري، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيهاً للشراء و52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وسايب.

مواجهة التضخم

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر  وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات له أن النتائج المحقق جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى مساعدة الاصلاحات في دعم الإحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.

وذكر محافظ البنك المركزي المصري أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل.

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
