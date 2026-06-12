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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تتابع جاهزية مراكز الشباب وتناقش آليات تنمية الموارد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد فكري، مدير عام المديرية، وبحضور جمعة عطية وكيل المديرية، ومحمود مسلم مدير الإدارة الاستراتيجية، ومحب شنودة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، مع مديري إدارتي شباب الداخلة وبلاط، ومديري مراكز الشباب والعاملين بالقطاعين.

مناقشة آليات تنمية الموارد

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات أبرزها مناقشة آليات تنمية الموارد وزيادة فرص الاستثمار بمراكز الشباب، بما يسهم في دعم الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء، وتأكيد جاهزية مراكز الشباب لاستقبال الأعضاء خلال فترة الإجازة الصيفية.

كما تم تأكيد ضرورة الانتهاء من إعداد الخطط والبرامج والأنشطة الصيفية بصورة مبتكرة ومواكبة لمتطلبات العصر واهتمامات النشء والشباب، مع الاهتمام المستمر بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري لمراكز الشباب، بما يحقق بيئة جاذبة وآمنة للمترددين.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت قيادات المديرية الأعمال الإنشائية الجارية بحمام السباحة بمركز شباب مدينة بلاط، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تعزيز الخدمات الرياضية المقدمة لأبناء المركز ورواده.

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل مراكز الشباب، بما يحقق أهداف الوزارة ويلبي احتياجات المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مراكز شباب

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