وصل لـ 52.61 جنيه.. أعلى سعر دولار في البنوك| تفاصيل

سجل أكبر سعر دولار استقرارا في أول يوم عمل صباح اليوم الأحد 26-4-2026؛ على مستوى البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وتضمن أعلى سعر دولار 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا؛ بعد انقطاع مؤقت استمر لمدة يومين بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيه للشراء و 52.88 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.96 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.52 جنيه للشراء و 52.62 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.55 جنيه للشراء و 52.65 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 52.6 جنيه للشراء و 52.7 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وسايب.

مواجهة التضخم

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات له، إن النتائج المحقق جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى مساعدة الإصلاحات في دعم الاحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.

وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل.