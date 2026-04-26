الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وصل لـ 52.61 جنيه.. أعلى سعر دولار في البنوك| تفاصيل

سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أكبر سعر دولار استقرارا في أول يوم عمل صباح اليوم الأحد 26-4-2026؛ على مستوى البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وتضمن أعلى سعر دولار 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا؛ بعد انقطاع مؤقت استمر لمدة يومين بسبب إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيه للشراء و 52.88 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 51.96 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.52 جنيه للشراء و 52.62 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.55 جنيه للشراء و 52.65 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

سجل أعلى سعر دولار 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 52.6 جنيه للشراء و 52.7 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وسايب.

رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

مواجهة التضخم

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات له، إن النتائج المحقق جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى مساعدة الإصلاحات في دعم الاحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.

وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل.

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

المجني عليه

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

الفنانة إيمان

عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان

ترشيحاتنا

كريم فؤاد

الغندور: كريم فؤاد يقترب من العودة.. ويغيب عن بيراميدز والقمة

أقطاي عبد الله

محمد إسماعيل: كل ما يُقال عن انتقال أقطاي إلى الأهلي «شائعات سوشيال ميديا»

صلاح وسلوت

إعلامي يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في كأس العالم

بالصور

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد