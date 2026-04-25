لسة ثابت.. تفاصيل أسعار الدولار في البنوك اليوم

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم 25-4-2026 داخل تداولات السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار منذ اخر تعاملات له يوم الخميس الماضي وحتي اليوم؛ استقرارا من دون تغيير لليوم الثالث على التوالي متأثرًأ بإجازة البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيهًا للشراء 52.88 جنيهًأ للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 51.96 جنيهًا للشراء و 52.06 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيهًأ للشراء و 52.57 جنيهًأ للبيع.

وبلغ ثالث أقل سعر دولار 52.47 جنيهًا للشراء و 52.57 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات،التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.55 جنيهًأ للشراء و 52.65 جنيهًأ للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، كريدي أجريكول، التعمير والاسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك 52.57 جنيهًأ للشراء و 52.67 جنيهًأ للبيع نحو " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، مصر، الأهلي المصري،\HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،التنمية الصناعية، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر، نكست، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 52.61 جنيهًأ للشراء و 52.71 جنيها للبيع,

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني و سايب.