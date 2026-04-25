سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم السبت 25-4-2026

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني علي التوالي وتحديدًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 25-4-2026 داخل السوق الرسمية.

لماذا استقر الدولار

وفقا لمؤشرات الأسواق والتي كشفت عن ثبات التداول علي الدولار والعملات الأجنبية الأخرى؛ منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري قبل يومين تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من صبيحة الجمعة وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

متي تعمل البنوك

تبدأ البنوك عملها وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد من كل الأسبوع ولمدة 5 أيام متصلة.

سعر الدولار اليوم

وفقا لتداولات الدولار على مستوي السوق الرسمية والتي أظهرت ثباتا في سعر الصرف الأجنبي دون تغيير رغم اقرار التوقيت الصيفي من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما هو معلن داخل البنك المركزي المصري بآخر تداول 52.56 جنيها للشراء و 52.88 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 51.96 جنيها للشراء و 52.06 جنيها للبيع في بنك المصرف الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيها للشراء و 52.57 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.52 جنيها للشراء و 52.62 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.56 جنيها للشراء و 52.66 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التنمية الصناعية،HSBC،نكست".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، سايب".