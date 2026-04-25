الدولار يستقر عند 52.6 جنيه في 10 بنوك.. وتباين محدود لا يتجاوز 15 قرشًا في السوق المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط هدوء نسبي في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

• البنك المركزي المصري: 52.56 جنيه للشراء – 52.69 جنيه للبيع

• البنك الأهلي المصري: 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• بنك مصر: 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• بنك القاهرة: 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي (CIB): 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية: 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• بنك قناة السويس: 52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

• بنك كريدي أجريكول: 52.55 جنيه للشراء – 52.62 جنيه للبيع

• بنك البركة: 52.55 جنيه للشراء – 52.65 جنيه للبيع

• بنك الكويت الوطني: 52.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع

وسجلت معظم البنوك مستويات متقاربة في تسعير الدولار، بما يعكس حالة من التجانس داخل القطاع المصرفي واستمرار سياسة التحرك داخل نطاق محدود دون تغيرات حادة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، مع استمرار تدفق الموارد الدولارية عبر القنوات الرسمية.

كما يشير استقرار الأسعار إلى حالة من الهدوء في سوق الصرف خلال الفترة الحالية، في ظل غياب ضغوط قوية على الجنيه المصري من جانب الطلب الاستيرادي.

ويترقب المتعاملون في السوق أي تطورات تتعلق بتحركات الدولار عالميًا، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وانعكاساتها على العملات الناشئة.

ويظل سعر الصرف المحلي متأثرًا بشكل غير مباشر بحركة الدولار في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل داخلية مرتبطة بالتدفقات الدولارية من مصادر مختلفة مثل الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي.