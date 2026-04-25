الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار الدواجن اليوم.. تراجع البانيه إلى 210 جنيهات وارتفاع الفراخ البيضاء

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، اليوم السبت 25 أبريل 2026، تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع والأسواق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على معدلات الإنتاج، في حين تراجع سعر كيلو البانيه بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية.

وجاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة – 92 جنيهًا للمستهلك

دواجن الأمهات: 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة – 80 جنيهًا للمستهلك

الفراخ الساسو (الحمراء): 97 جنيهًا للكيلو في المزرعة – 105 جنيهات للمستهلك

الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة – 130 جنيهًا للمستهلك

كيلو البانيه: 210 جنيهات بعد تراجعه من 260 جنيهًا

الأوراك: من 90 إلى 100 جنيه للكيلو

الأجنحة: من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو

زوج الحمام: 190 جنيهًا

 

وفيما يخص أسعار البيض، فقد سجلت استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالتالي:

كرتونة البيض الأحمر: 110 جنيهات جملة – 120 جنيهًا للمستهلك

كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة – 117 جنيهًا للمستهلك

كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة – 150 جنيهًا للمستهلك

ويعكس هذا التحرك حالة من التذبذب في سوق الدواجن، مع استمرار تأثر الأسعار بعوامل الإنتاج وتكاليف الأعلاف والتغيرات المناخية، إلى جانب مستويات الطلب داخل الأسواق المحلية.

