مستقبل وطن يطلق فعالية "أضحى الخير" لتوزيع اللحوم والسلع على الأهالي

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد مبادرة “أضحى الخير” لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تزامنًا مع استعدادات عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وشهدت الفعالية توزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب اللحوم البلدية والمجمدة، على الأسر المستحقة، مع مراعاة الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا داخل المحافظات، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وتأتي مبادرة “أضحي الخير 226” ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي ينفذها الحزب على مدار العام، والتي تشمل معارض السلع المخفضة، وقوافل الدعم الغذائي، والمبادرات الصحية والخدمية، في إطار تعزيز دوره في دعم المجتمع والمشاركة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.