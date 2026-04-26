بيطري سوهاج يسلم 850 رأس أغنام للمستفيدين بالقرى الأكثر احتياجًا

،قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بتسليم عدد 850 رأس أغنام للمستفيدين بقرى مراكز أخميم والمراغة وطهطا وساقلتة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن دعم الجهود التشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ضمن مشروع باب أمل من الحاجة للاستدامة الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه تم الكشف الظاهري على الأغنام قبل تسليمها لضمان خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد، وقد تم فحصها بجهاز السونار لتحديد العشر.

وتم أخذ عينات دم لضمان خلوها من مرض البروسيلا، وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

وأكد محافظ سوهاج على دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة التي تسهم في دعم صغار المربين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة، من خلال توفير مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.