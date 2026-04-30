الرئيس السيسي يعلن عن منح استثنائية وقرارات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة

في إطار احتفال مصر بعيد العمال، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.

فقد وجه الرئيس السيسي بمنح استثنائية قيمتها 1500 جنيه شهريًا، تصرف لمدة ثلاثة أشهر، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.

كما قرر الرئيس زيادة قيمة تعويضات الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة تعويضات العجز الكلي أو الجزئي بما يتناسب مع نسبة العجز.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تواصل جهودها لحماية حقوق كافة العمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في ظروف صعبة.