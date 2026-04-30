استعدادا لتونس 2026.. الأولمبياد الخاص يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون

شهد نادي 6 أكتوبر الرياضي فعاليات ختام المسابقات الوطنية للأولمبياد الخاص المصري المؤهلة إلي المياه المفتوحة والترايثلون، وسط أجواء رياضية مميزة اتسمت بالحماس وروح التحدي والإصرار، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في تونس 2026.

وجاء تنظيم الحدث بمشاركة واسعة من مختلف أفرع الاولمبياد الخاص المصري في محافظات الجمهورية، وبما يعكس التطور الكبير في منظومة إعداد أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وحرص كافة الجهات على توفير أفضل بيئة تنافسية تليق باللاعبين.

شهدت الفعاليات حضور عدد من كبار الشخصيات، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صبحي – رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر ، الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي – نائب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر والأستاذ الدكتور باسم تهامي – المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وعمرو محي الدين الطحاوي – نائب المدير الوطني وماهر حسن – رئيس مجموعة ماهر حسن جروب للتنمية العمرانية .

وشارك في المنافسات 24 هيئة رياضية من مختلف محافظات الجمهورية بمشاركة 102 مشارك فضمت السباقات المؤهلة 19 لاعبًا في مسابقات المؤهلة إلي الترايثلون، و46 لاعبًا ولاعبة في السباقات المؤهلة إلي المياه المفتوحة بمرافقة 37 مدربًا ومدربة.

كما شهدت الفعاليات تطبيق أعلى معايير السلامة والتأمين الطبي، من خلال التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والهيئة العامة للإسعاف المصرية، حيث تم توفير فرق طبية وإسعافية مجهزة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين طوال المنافسات.

أكد المهندس هاني محمود – رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن هذه المسابقات محطة مهمة في إعداد أبطالنا للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية بتونس 2026، ونفخر بالمستوى الفني والروح القتالية التي يظهرها اللاعبون، كما نثمن التعاون المثمر مع جميع الشركاء، خاصة في جانب التأمين الطبي لضمان سلامة المشاركين.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من هذه المسابقات، سيتم استكمال البرنامج التدريبي للاعبين وأعضاء المنتخبات في أماكن المنافسات الفعلية لرياضتي المياه المفتوحة والترايثلون، سواء في البحر أو على الطرق، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاق الإقليمي القادم.

ومن جانبه، عبر الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صبحي – رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر عن فخره باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يعكس التزام النادي بدعم الرياضة الشاملة، وحرصنا الدائم على توفير بيئة آمنة ومتكاملة تضمن نجاح اللاعبين وتمكينهم من تقديم أفضل أداء، مشيرا إلي ايمانه بقدرات أبطال الأولمبياد الخاص المصري في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي – نائب رئيس مجلس الإدارة أن استضافة هذا الحدث تعكس إيمان نادي 6 أكتوبر بدور الرياضة في بناء الإنسان، ونسعى دائمًا لتوفير كل سبل الدعم الفني والتنظيمي والطبي لضمان خروج الفعاليات بأفضل صورة، متمنين التوفيق لأبطالنا في الاستحقاقات القادمة."

واختتمت الفعاليات وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني، مع التأكيد على أن هذه المسابقات التأهيلية تمثل خطوة محورية في إعداد منتخب قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والدولية.