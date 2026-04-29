قرار حكومي جديد لترشيد الطاقة.. العمل عن بعد أسبوعيا وخطط للتوسع في الطاقة الشمسية

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن هذا الإجراء أثبت بالفعل فعاليته في تحقيق وفر ملموس.

التعامل مع التداعيات الاقتصادي

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تواصل متابعة جهود ترشيد الطاقة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر إعلان بيانات دقيقة خلال الأسبوع المقبل بشأن حجم الوفر المحقق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارتي الكهرباء والبترول.

تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، أكد أن هذا الملف يخضع حاليًا للدراسة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية الانتهاء من المبادرات الخاصة بتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

دعم المصانع والمنازل

وأوضح أن الدولة تعمل على دعم المصانع والمنازل في هذا الاتجاه، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الصناعي نظرًا لارتفاع معدلات استهلاكه، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة.



كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا جارٍ مع البنك المركزي لدراسة إطلاق مبادرة متكاملة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحديد آليات التنفيذ والحوافز المناسبة لتشجيع هذا التحول.



من جانبه، اقترح الإعلامي محمد شردي فكرة طرح عداد كهرباء ارتجاعي، يتيح للمواطنين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية إعادة ضخ الفائض إلى الشبكة الكهربائية والاستفادة منه، بدلًا من فقده دون مقابل.

مشروعات الطاقة المتجددة

ورد الحمصاني مؤكدًا أن هذا المقترح يحظى باهتمام ومتابعة من جانب وزير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بشكل شامل، خاصة في ظل نجاح مصر خلال الفترة الماضية في إدماج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الشبكة القومية للكهرباء.