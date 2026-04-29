وزير الكهرباء يستقبل وزير الدولة للبنية التحتية الرواندي لبحث التعاون والعمل المشترك

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جان دي ديو أويهانجاني، وزير الدولة للبنية التحتية الرواندي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير الرواندي في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الوزاري لتجمع دول شرق إفريقيا للطاقة EAPP ، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك ودفع جهود التكامل الكهربائي وتعزيز أمن الطاقة.

رحب الدكتور محمود عصمت، بالوزير الرواندي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ورواندا، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقات والمتجددة، مؤكدا الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، تناول اللقاء أهمية التعاون الإقليمي وضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع الطاقة، موضحا رؤية مصر، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لفتح المجال أمام القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتماما خاصا بتعزيز التعاون والشراكة مع الاشقاء في افريقيا، وتعزيز ودعم دعم سبل التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات، في إطار الخطط المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمتلك من الخبرات والإمكانيات التي يمكن أن تساعد على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية في مجالات الطاقة المتجددة وتحقيق المنفعة في إطار التعاون الإقليمي.

ومن جانبه أعرب الوزير الرواندي عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة التعاون وتعزيز التعاون بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.