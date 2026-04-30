الرئيس السيسي: مصر تستثمر في استصلاح 4.5 مليون فدان لتعزيز الأمن الغذائي

خلال الاحتفال بعيد العمال، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع ضخم لاستصلاح 4.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في مصر، في إطار مشروعات الدلتا الجديدة ومشروعات التنمية في سيناء.

وأوضح الرئيس السيسي أن المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف الرئيس السيسي أنه سيتم إضافة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع استدعى إنشاء محطات بحر البقر وتطوير البنية التحتية الزراعية في هذه المناطق.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لتوظيف كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.