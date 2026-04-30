قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قصة الحارس الهداف.. رحلة روجيريو سيني الاستثنائية وأرقام تاريخية لاتنسى

منتصر الرفاعي

يعد البرازيلي روجيريو سيني واحدا من أبرز الأسماء الاستثنائية في تاريخ كرة القدم بعدما نجح في كسر القواعد التقليدية لمركز حراسة المرمى وتحويله إلى دور هجومي مؤثر داخل المستطيل الأخضر.

ولد سيني عام 1973 في مدينة باتو برانكو بالبرازيل وبدأ مسيرته الكروية مبكرا قبل أن ينضم إلى نادي ساو باولو، الذي صنع معه مجده الأكبر واستمر بين صفوفه لأكثر من 20 عاما خاض خلالها ما يزيد عن 1000 مباراة رسمية.

حارس استثنائي وأرقام تاريخية

أصبح روجيريو سيني أكثر حارس مرمى تسجيلل للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 155 هدفا وهو رقم غير مسبوق في هذا المركز.

وسجل سيني أهدافه عبر 122 هدفا مع ساو باولو بينها 69 ركلة جزاء و61 هدفا من ركلات حرة مباشرة إلى جانب أهداف أخرى جاءت من كرات ثابتة داخل منطقة الجزاء ليضع اسمه بين أبرز هدافي النادي تاريخيا رغم كونه حارس مرمى.

إنجازات كبرى مع ساو باولو

حقق سيني مسيرة حافلة مع ساو باولو أبرزها التتويج بـكأس ليبرتادوريس ثلاث مرات إضافة إلى الفوز بـكأس العالم للأندية ليصبح أحد أساطير النادي البرازيلي.

على الرغم من تاريخه الكبير مع الأندية جاءت مشاركات سيني مع منتخب البرازيل محدودة حيث خاض 16 مباراة دولية فقط وشارك لعدة دقائق في كأس العالم 2006 أمام اليابان.

كما كان ضمن قائمة المنتخب المتوج بـكأس العالم 2002 في كوريا واليابان دون أن يلعب دورا أساسيا خلال البطولة.

نهاية مسيرة وبداية تدريب

أنهى روجيريو سيني مسيرته كلاعب عام 2015، قبل أن يتجه إلى التدريب خاصة تدريب حراس المرمى في عدة أندية برازيلية مثل ساو باولو وفلامنجو وكروزيرو وباهيا ليواصل تأثيره في كرة القدم حتى بعد الاعتزال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: البداية الخاطئة فى فهم الدين تنتهى بضلال بعيد

جانب من اللقاء

برئاسة شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يؤكد زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين بشكل غير مسبوق

قطاع المعاهد الأزهرية

"التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد