رئيس التحرير
طه جبريل
الجمل: عمال مصر في قلب بناء الجمهورية الجديدة وقانون العمل خطوة مهمة

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، أن مصر تشهد مرحلة مفصلية تتجاوز حدود التطوير التقليدي، إلى إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة، تقوم على بناء القدرات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد ومواجهة التحديات العالمية برؤية واضحة وثابتة.

وأوضح خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن العامل المصري أصبح شريكاً أساسياً في معادلة الاستقرار الوطني والتنمية الاقتصادية، وليس مجرد عنصر إنتاج، مشيراً إلى أن الشباب والمرأة المصرية يمثلان قوة دافعة في مسيرة العمل والإنتاج، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار الجمل إلى أن ما تحقق في ملف العمل والتشريعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو صياغة عقد اجتماعي حديث ومتوازن، يعيد تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية والدولة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة.

الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة

وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواصل جهوده لتعزيز وجوده داخل مواقع العمل، وتوسيع دور الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية في إدارة علاقات العمل، إلى جانب الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة من خلال إدماجها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

كما لفت إلى العمل على تحسين بيئة العمل وضمان معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، إلى جانب تعزيز الحضور النقابي على المستويين الإقليمي والدولي بما يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها.

وشدد على أن دعم الدولة لملف الحوار الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، وتوسيع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة، يمثل ركيزة أساسية في هذه المرحلة، مؤكداً أن دعم الصناعة الوطنية يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

واختتم الجمل كلمته بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون في قلب معركة البناء والتنمية، يداً تعمل ووعياً يحمي وانتماءً راسخاً، مشدداً على أن مصر تُبنى بالفعل لا بالشعارات، وإنما بالعمل والإرادة والاستقرار والوعي.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

