أمينة خليل تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أمينة خليل

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت أمينة خليل حذاء مسطح صيفي، مع حقيبة يد كروس باللون الهاڤان، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المرتكزة على الألوان الهادئة.