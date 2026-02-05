قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
مرأة ومنوعات

بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان وردي.. كم سعره؟

ريهام قدري

لفتت الفنانة بسنت شوقي الانظار في احدث ظهور لها بمدينة دبي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها باطلالة انيقة ولافتة عكست ذوقها المميز في اختيار الازياء.


بسنت شوقي اختارت فستانا ورديا لامعا بتصميم عصري يجمع بين الانوثة والجرأة، وجاء الفستان بقصة ناعمة تبرز رشاقتها، مع خامة لامعة اضفت عليه لمسة فخامة واضحة، ويصل سعر الفستان الى نحو 190 الف جنيه، ما جعله محط اهتمام متابعيها وعشاق الموضة.


واكملت بسنت اطلالتها باكسسوارات بسيطة وغير مبالغ فيها، مع مكياج هادئ اعتمد على الالوان الناعمة التي تناسب لون الفستان، بينما تركت شعرها منسدلا بطريقة انيقة زادت من جمال الاطلالة دون تكلف، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من جمهورها.
ظهور بسنت شوقي في دبي جاء بالتزامن مع حالة من النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الحالية، حيث تحرص على التواجد في الفعاليات الفنية والاجتماعية، الى جانب استعدادها لعدد من الاعمال الجديدة التي من المتوقع عرضها قريبا.


وتواصل بسنت شوقي تعزيز حضورها كاحدى النجمات الشابات اللاتي يجمعن بين النجاح الفني والاهتمام بعالم الموضة، حيث تحرص دائما على الظهور باطلالات مختلفة تواكب احدث الصيحات، ما يجعلها محل متابعة واهتمام من جمهورها داخل مصر وخارجها.

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر تترأس الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية | صور

القبض علي رايان روث

الحكم بالسجن المؤبد على رايان روث بعد محاولته اغتــيال ترامب

ماكرون و بوتين

مصدر فرنسي: ماكرون يرغب بإجراء اتصال هاتفي مع بوتين والتحضير يستغرق أيام

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

