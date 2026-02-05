بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان وردي.. كم سعره؟

لفتت الفنانة بسنت شوقي الانظار في احدث ظهور لها بمدينة دبي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها باطلالة انيقة ولافتة عكست ذوقها المميز في اختيار الازياء.



بسنت شوقي اختارت فستانا ورديا لامعا بتصميم عصري يجمع بين الانوثة والجرأة، وجاء الفستان بقصة ناعمة تبرز رشاقتها، مع خامة لامعة اضفت عليه لمسة فخامة واضحة، ويصل سعر الفستان الى نحو 190 الف جنيه، ما جعله محط اهتمام متابعيها وعشاق الموضة.



واكملت بسنت اطلالتها باكسسوارات بسيطة وغير مبالغ فيها، مع مكياج هادئ اعتمد على الالوان الناعمة التي تناسب لون الفستان، بينما تركت شعرها منسدلا بطريقة انيقة زادت من جمال الاطلالة دون تكلف، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من جمهورها.

ظهور بسنت شوقي في دبي جاء بالتزامن مع حالة من النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الحالية، حيث تحرص على التواجد في الفعاليات الفنية والاجتماعية، الى جانب استعدادها لعدد من الاعمال الجديدة التي من المتوقع عرضها قريبا.



وتواصل بسنت شوقي تعزيز حضورها كاحدى النجمات الشابات اللاتي يجمعن بين النجاح الفني والاهتمام بعالم الموضة، حيث تحرص دائما على الظهور باطلالات مختلفة تواكب احدث الصيحات، ما يجعلها محل متابعة واهتمام من جمهورها داخل مصر وخارجها.