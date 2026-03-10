محافظ دمياط يتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، منفذ “دلتا ماركت” بمدينة رأس البر، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بحضور مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، واللواء وائل الشربينى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر

واطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والسلع الحرة والأساسية بأسعار مخفضة، وتابع انتظام معدلات صرف المقررات التموينية للمواطنين، وكذا صرف منحة شهر مارس للسلع الأساسية والمكملة، والمقرر صرفها أيضًا الشهر المقبل.

كما تابع أيضًا خطة العمل بفصل الصيف، حيث يتم فتح المنظومة للمواطنين الوافدين من المحافظات.