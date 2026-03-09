اختيار عينات عشوائية من اسطوانات الغاز المنزلية للتأكد من الالتزام بالأوزان

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، محطة تعبئة الغاز بشطا وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزى آلية العمل بالمحطة ، ومراحل تعبئة اسطوانات الغاز والطاقة الإنتاجية للمحطة ، و تطبيق معايير واشتراطات الأمان والجودة.

كما حرص محافظ دمياط على اختيار عينات عشوائية من اسطوانات الغاز المنزلية والتجارية للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة .

وفى ختام الجولة، وجه المحافظ تعليماته إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق و المنظومة التموينية للتصدى لأى محاولات للتلاعب بها.