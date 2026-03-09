محافظ دمياط: السحور الجماعي بكنيسة الروم الأرثوذكس يعكس عمق الترابط بين المصريين

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمائدة السحور الجماعى التى نظمتها كنيسة الروم الأرثوذكس، جاءت بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، و أعضاء مجلس النواب النائب ، كما شهدت المائدة حضور واسع من القيادات التنفيذية والدينية، و المجتمع المدني.

وكان في استقبال " محافظ دمياط " خلال زيارته للكنيسة المطران ناركسيوس الوكيل البطريركى مطران دمياط و بورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق والأب بندليمون راعى الكنيسة

وأعرب " محافظ دمياط " عن سعادته البالغة بمشاركته بمائدة السحور التى نظمتها الكنيسة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس عمق الترابط بين المصريين ، حيث لفت إلى أن المناسبات الدينية تعكس هذا الترابط الفريد للشعب المصرى كنسيج واحد على مر العصور .

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توالى الأعياد والمناسبات الدينية ،حيث وجه " المحافظ " التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الكريم داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء.