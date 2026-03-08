ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع والميادين بدمياط

أصدر الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، توجيهاً بالالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والالتزام باستخدامها طوال ساعات العمل الرسمية فقط ، والغلق التام للاضاءة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن درجة ٢٥ مئوية مع التأكيد على غلقها عقب مغادرة المكتب.

ووجه " محافظ دمياط " بتعميم ذلك على جميع الجهات الحكومية والمديريات والادارات التابعة لها.

وأكد المحافظ، على ترشيد استهلاك الكهرباء فى الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وتخفيض الانارة مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.